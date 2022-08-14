يرتدي حلق.. صور متداولة من حفل زفاف الشاب خالد في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت عدد من الصفحات، صور من حفل زفاف مطرب الراي الجزائري الشاب خالد، والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس عام 1995.

الصور يظهر فيها الشاب خالد يرتدي "حلق" في حفل زفافه على المغربية سميرة ديابي، والتي ارتبط بقصة حب معها قبل سنوات من زواجهما.

الشاب خالد تزوج بعمر الـ 35، وأنجب من زوجته المغربية 4 بنات، وقال إنه يعتز بلقب "أبو البنات".

من ناحية أخرى أعلن الشاب خالد أمس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد والذي من المقرر طرحه يوم 19 أغسطس الجاري.

يذكر أن آخر ألبوم طرحه الشاب خالد كان بعنوان cet la vie عام 2012، وحقق الألبوم وقتها نجاحا كبيرا، وضم الألبوم 12 أغنية.