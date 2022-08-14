محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تخطت إيرادات فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حاجز الـ104 مليون جنيه، في شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض يوم 30 يونيو الماضي.

وبذلك، يصبح "كيرة والجن" الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث نجح في تخطي الرقم القياسي الذي حققه فيلم "الفيل الأزرق 2" (103,633,291 جنيه) عام 2019، ومن خلفهما فيلم "ولاد رزق 2" (100,753,422 جنيه) عام 2019.

الجدير بالذكر أن الأفلام الثلاثة "كيرة والجن - الفيل الأزرق 2 - ولاد رزق 2" التي تخطت إيراداتها حاجز الـ100 مليون جنيه، هي من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، رزان جمال، لارا إسكندر، وتامر نبيل وغيرهم.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية إبان ثورة 1919 حتى عام 1924.