هالي بيري.. فازت بالأوسكار وأسوأ ممثلة وعاشت في ملجأ للمشردين واكتشفت إصابتها بهذا المرض بالصدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل النجمة العالمية هالي بيري بعيد ميلادها الـ 56 اليوم، إذ ولدت في 14 أغسطس 1966، وتعتبر "بيري" من أشهر الفنانات في السينما الأمريكية.

ماريا هالي بيري

ولدت هالي بيري باسم "ماريا هالي بيري" واختار لها والديها اسما مركبا، وولدت "هالي" لأب من أصول أفريقية وأم إنجليزية شقراء، بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

مسابقة ملكة جمال العالم

فازت "هالي" بلقب وصيفة ملكة جمال الولايات المتحدة الامريكية عام 1986، وحلت في المركز السادس في مسابقة ملكة جمال االعالم في نفس العام.

ملجأ للمشردين بلا مأوى

عام 1989، انتقلت "هالي" للعيش في مدينة نيويورك الأمريكية، وبعدها نفذت أموالها فعاشت لفترة وجيزة في ملجأ للمشردين بلا مأوى.

دخولها الفن

في نهاية عام 1989، استطاعت "هالي" تحقيق حلمها ومثلت دور "إيميلي فرانكلين" في مسلسل "دمى على قيد الحياة"، ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية.

مرضها

أثناء التصوير سقطت هالي مغشيا عليها، ووقتها اكتشفت بالصدفة إصابتها بمرض السكر من النوع الأول.

أعمال بارزة

قدمت "هالي" خلال مسيرتها الفنية أعمالا بارزة منها: father hood و cat woman و The blob وغيرها من الأفلام

جائزة الأوسكار

فازت "هالي" بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "كرة الوحش"، وتعتبر أول ممثلة أمريكية سمراء تفوز بالجائزة.

جوائز فنية

فازت "هالي" بـ 4 جوائز جولدن جلوب، وحازت على جائزة الدب الفضي، وجائزة إيمي، ورشحت لعدد من الجوائز العالمية.

أسوأ ممثلة

حصلت على جائزة أسوأ ممثلة عن دورها في فيلم المرأة القطة، وحينما صعدت على المسرح أمسكت جائزة الأوسكار في يد وجائزة أسوأ ممثلة في اليد الأخرى.

حياتها الشخصية

تزوجت هالي بيري 3 مرات، كما ارتبطت بعدد من المشاهير كان أبرزهم المغني الأمريكي فان هانت، والممثل الفرنسي أوليفيه مارتينز، وعارض الأزياء جابرييل أوبري، ولاعب البيسيبول الأمريكي ديفيد جاستيس، ولاعب كرة القدم الأمريكية إريك بينيت.

وأنجبت "هالي" من صديقها الفرنسي أوليفيه مارتينز ولد أطلقت عليه اسم "ماثيو"، كما أنجبت طفلة من زوجها الكندي جابرييل أوبري أطلقت عليها اسم "نهلة".