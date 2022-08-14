شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد محمود عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاده برسالة رقيقة وصور تظهر حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 41، وبهذه المناسبة السعيدة نشرت زوجته صورًا لها برفقته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "أحاول أن أكتب لك سطور جميلة لكن لا أجد الكلمات.. ما أشعر به تجاهك يتجاوز أي مفردات، عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، سبب ابتسامتي، لوجودي ولوالد طفلي، أنت الفرحة التي تملأ قلبي في كل مرة تلتقي فيها عيناي بعيني.. أحبك".



زوجه محمد محمود عبد العزيز على انستجرام

بدوره، علق محمد محمود عبد العزيز، على تدوينه زوجته، مغازلًا إياها، "إن وجودك في حياتي يجعلني سعيدًا، وابتسامة بسيطة منك ويصبح العالم مكانًا أفضل، أنت وطفلنا كل حياتي، أحبك من كل قلبي ويحفظك الله ويحفظ طفلنا".

فيما كشفت الصور عن انتفاخ بطن زوجة الفنان محمد محمود عبد العزيز، وحملها فى طفلهما الأول، ليشارك بذلك النجم وزوجته الجمهور احتفالهما بمناسبتين سعيدتين هما عيد ميلاده وانتظار الزوجين لأول أطفالهما.



زوجه محمد محمود عبد العزيز

كما حرص محمد محمود عبد العزيز، على نشر صورته مع زوجته احتفالا بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "سنة جديدة تبدأ بهدية جميلة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوصلها بالسلامه ان شاء الله.. كنت أتمنى تكون معانا يا حاج محمود عشان أنا عارف انت كنت هتبقي مبسوط اد ايه.. بس انا متأكد انك حاسس ومبسوط و بتدعيلنا من مكانك و دعواتك هى اللى ساندانى يا اغلى غالى و اعز انسان فى حياتى".

وأضاف "أما بالنسبه لزوجتى العزيزة مجرد وجودك فى حياتى يجعلنى سعيد مجرد رسم ابتسامه على وجهك يجعل العالم افضل، وبمجرد ان رزقنا الله بما تحمليه بداخلك اصبحت مع من تحملين محور حياتى كلها.. أحبك من كل قلبى ولا أتمنى سوى ان يحفظك الله و يحفظ ذريتنا التى انعم بها علينا.. دعواتكم اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".



محمد محمود عبد العزيز على انستجرام

محمد محمود عبد العزيز و زوجته

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضي، أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن افتقاده الشديد لوالده الراحل النجم محمود عبد العريز، ونشر صورة قديمة لوالده عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصورة قائلا: "واحشنى بزيادة".

وأحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الشهر الماضى ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتي، بحبك أوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز فى مسلسل "ملف سرى"، وعرض رمضان الماضى من بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.