شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر فى صورة برفقة ابنه وسام بنيويورك قبل إحياء حفلاته بأمريكا وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم كاظم الساهر، صورة له من أمريكا، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهر فيها برفقة ابنه وسام، فى مدينة نيويورك استعدادًا لإحياء حفلاته فى أمريكا وكندا، وعلق أدمن حساب كاظم الساهر، على الصورة التى لاقت تفاعلا كبيرا من جمهوره: "كاظم الساهر مع ابنه وسام في نيويورك لإحياء حفلاته في أمريكا وكندا".



كاظم الساهر و ابنه

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن قناة "سى بى سى"، تبث حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلى، تستضيف خلالها المطرب الكبير كاظم الساهر، وذلك على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفل غنائى.

ونشرت صفحة برنامج "معكم مني الشاذلي" برومو للقاء، جاءه فيه: "مفاجأة الموسم.. القيصر كاظم الساهر قريبا مع منى الشاذلي.. بعد غياب طال انتظاره.. القيصر يحكي كما لم يحك من قبل.. قريبا"، وخلال الحلقة يتحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.

وفى وقت سابق استعان النجم العراقى كاظم الساهر، خلال حفله بدار الأوبرا، بفرقة فلكلور مصري "فرقة الفنون الشعبية المصرية"، وذلك أثناء غنائه لأغنية من التراث العراقي، وبعدها أنهى الساهر حفله بالأوبرا بأغنية "قولي أحبك"، التي رددها معه الحضور، وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.