شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تسجل 2 مليون و106 آلاف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجموع إيرادات أفلام السينما المعروضة في شباك التذاكر حاليًا لـ 2,106,069 مليون جنيه وذلك ليلة أمس السبت في شباك التذاكر، وزعت هذه الإيرادات على 4 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، وفيلم تسليم أهالى للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل الأفلام وهى كالتالى:

كيرة والجن" حقق أمس السبت 556,649

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "بحبك" حقق ليلة أمس السبت 263,505

فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم عمهم حقق ليلة أمس السبت 376,266

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

فيلم تسليم أهالى حقق أمس السبت 909,649

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.