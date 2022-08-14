شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحيى حفلا غنائيا غدًا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب المهرجانات حسن شاكوش غدًا الإثنين الموافق 15 أغسطس حفلاً غنائيًا بتونس يقدم فيه باقة من أغانى المهرجانات التي قدمها بمفرده أو مع زملائه عمر كمال أو حمو بيكا .

يذكر أن مغنى المهرجانات شاكوش انتهى من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها الغناء فريق شارموفرز والأغنية من كلمات أحمد بهاء وتوزيع سارى، وأشار شاكوش لـ"الخليج 365" إلى أنه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادى الباجورى وسوف يقوم بطرحها بكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج فورا وأضاف شاكوش انه متعاقد خلال الفترة الحالية بعدد من الحفلات منها بمدينة العلمين الجديدة وخارج مصر

وقدم شاكوش الاعتذار لصناع أغنية "حاجة مستخبية"، والنجم محمد حماقى، بعد الأزمة التى أثيرت مؤخرًا حول لحن الأغنية، وكتب حسن شاكوش، في تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أنا طالع عشان اعتذر وأتاسف لأخويا وصديقى الملحن العبقرى مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلى الحقيقة إن لحن أغنية (حاجة مستخبية) اللى من إبداعه فعلا مش زى ما كنت معتقد".

وأضاف: "عشان كدة كان لازم أطلع وأدى الحقوق لأصحابها واعتذر عن اللى صدر منى.. شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل منى سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقى".