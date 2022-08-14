شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تنعى ضحايا كنيسة أبو سيفين: لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببيان تعزية إلى أقباط مصر، في الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة المنيرة الغربية، وراح ضحيتها عدد من الأقباط والمصابين.

وجاء نص التعزية كالتالى:

بقلوب يعتصرها الألم، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازى والمواساة القلبية إلى أقباط مصر والشعب المصرى كله في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

داعين الله عز وجل أن يهون على أسر الضحايا والأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي تعبد بها متمنين الشفاء والعاجل للمصابين.