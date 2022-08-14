شكرا لقرائتكم خبر عن بابتسامة عريضة.. ويل سميث فى أول ظهور مع زوجته بعد صفعة الأوسكار "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى ويل سميث، بابتسامة كبيرة على وجهه مع زوجته جادا بينكيت سميث، حيث توقفا لتناول الطعام في مطعم، في ماليبو، يوم السبت الماضي، حيث شوهد الزوجان أخيرًا معًا لأول مرة منذ الصفعة الصادمة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضى، التى وجهها إلى مقدم البرامج الشهير كريس روك.

وبدا نجم هوليوود البالغ من العمر53 عامًا، في حالة مزاجية جيدة للغاية بعد اعتذاره العلني لـ كريس روك - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - حيث شارك ويل سميث، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، قبل بضعة أسابيع، تحديد يوم 29 يوليو الماضى، معترفًا بأن "سلوكه غير مقبول".

ويل سميث

وفى اللقطات المصورة حديثًا، يمكن رؤية ويل سميث، بابتسامة عريضة بينما التقط المصورون الصور، وفي وقت ما رفعوا لافتة سلام، فيما تبعت جادا زوجها حيث ساروا بسرعة إلى سيارتهم للمغادرة.

وفي 29 يوليو، شارك ويل سميث، مقطع فيديو مطولًا يناقش ليلة الصفعة الشائعة التي سرعان ما أصبحت أخبارًا كبيرة وتم تصفيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتذر الممثل ليس فقط لكريس، ولكن أيضًا لزوجته وعدد قليل من الآخرين.

وفي وقت سابق، أكد مقدم البرامج الشهير كريس روك، أنه ليس لديه خطط للتواصل مع النجم ويل سميث، بعد أن أصدر الممثل اعتذارًا رسميًا عن صفعه فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، قال كريس، إنه قضى الأشهر الأربعة الماضية في العمل على نفسه بعد أن ضرب فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، مارس الماضى.

وأفاد مصدر - منذ ذلك الحين - أن الممثل الكوميدى، البالغ من العمر 57 عامًا، ليس مستعدًا حاليًا لإحياء الصداقة، وقال إن "اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة"، وأكد المصدر، أن كريس ليس لديه أى خطط للتواصل مع ويل سميث، وأنه يرى أن ويل يحتاج لمسامحة الجمهور وليس مسامحته".

يأتي هذا بعدما فاجأ الممثل العالمى ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علنى للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذى اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.

ويل سميث، أكد أنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.



ويل سميث و جادا بينكيت

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس "أنا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخرى لأنى خيبت أمال جمهورى بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أى ظرف أو مبرر".

وكشف مؤخرًا موقع الديلى ميل عن خضوع النجم العالمى ويل سميث للعلاج النفسى بعيدا عن الأضواء، وذلك بعد صفعه لكريس روك فى حفل الأوسكار، وكشف مصدر للموقع أن ويل سميث يعمل على فيلمه الجديد I Am Legend 2، لتكون خطوة كبيرة لعودته مرة أخرى، وذلك بعدما انشغل الجمهور بقضية جونى ديب وآمبر هيرد وأصبحت واقعة الأوسكار من الماضي، ويأتى تقديم فيلم I Am Legend فى جزئه الثاني، بعد مرور ما يقارب الـ15 عاما على طرح الجزء الأول للنجم العالمى ويل سميث.