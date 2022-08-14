شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى وحماقى والحلفاوى ينعون ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين:فجيعة مؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من النجوم ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، عبر حساباتهم على تويتر.

وكتب النجم أحمد حلمى، قائلاً: خالص العزاء لإخواتنا المسيحيين في ضحايا حريق كنيسة المنيرة.. وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، وقال النجم محمد حماقى: "خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة.. ربنا يلطف بيهم ويصبر قلوبهم ويشفي كل المصابين".



أحمد حلمى



محمد حماقى

وقال الفنان نبيل الحلفاوى: "فجيعة مؤلمة.. رحم الله الشهداء وخالص العزاء لأسرهم ألهمهم الله الصبر والسكينة.. وصادق الدعوات بتعافي المصابين.. لطف الله بهم وبأهاليهم جميعًا"، فيما كتب الفنان إدوارد، قائلاً: "خالص العزاء في شهداء كنيسة أبو سيفين نسأل لهم الرحمة والمغفرة من الله وربنا يصبر اهلهم واحبابهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".



إدوارد



نبيل الحلفاوى

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.