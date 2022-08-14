شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وتعلق: تخلصت من كابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت الفنانة القديرة مديحة حمدى من فيروس كورونا الذى أصيبت به موخرًا وقالت لـ"الخليج 365": الحمد لله تخلصت من كابوس كورونا وتعافيت منه وأعيش حياتى الطبيعية وأتوجه بالشكر لمن قام بالاتصال بى والاطمئنان على وكل من قام بالدعاء لى".



مديحة حمدى

وكانت الفنانة القديرة مديحة كامل قد أعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الأولى في يناير الماضى وكشفت أن إصابتها هي السبب وراء عدم قدرتها علي المشاركة في تشييع جثمان الراحلة رجاء حسين، مؤكدة أنها أصيبت بالفيروس وهي في اليوم السادس من الحصول على بروتوكول العلاج ويجب ألا تخرج من منزلها إلا بعد 10 أيام علي الأقل حسبما أخبرها الأطباء.

وأضافت مديحة حمدي أنها تشعر بتكسير في العظام وفقدان للشهية، موضحة أنها حاليا تأكل الأكل مسلوق فقط، وأنها راضية بقضاء الله وتعتبر المحنة تكفير ذنوب ورفع لدرجاتها عند الله عز وجل.

وكانت الفنانة مديحة حمدى قد كرمت مؤخرًا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.