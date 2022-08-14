فيفي عبده تنعى والدة محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، والدة الفنان محمود حميدة التي رحلت عن عالمنا أمس السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت "فيفي" صورة للفنان محمود حميدة بصحبة والدته، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الفنان والأخ محمود حميدة في ذمة الله، ربنا يصبرك ويصبر الأسرة كلها، برجاء الدعاء للميت".

وأعلن سيف حميدة خبر وفاة والدة الفنان محمود حميدة عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلا: " لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفت الى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة وفايز حميدة، رحمها الله".