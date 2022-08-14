ريمون مقار يهنئ محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده.. والأخير: "يا مظبطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المنتج ريمون مقار، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، الموافق 19 أغسطس الجاري.

وكتب ريمون، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كل سنة وأنت طيب يا محترم أخويا وصديقي وشريكي الموهوب محمد محمود عبدالعزيز، كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة صحة ورزق وراحة بال يا محترم المحترمين".

ومن جانبه، نشر محمد صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "حبيبي يا ريمو وأنت طيب وبخير يا غالي يا مظبطني، ربنا يديم الخير بينا ودايما في خير وأحسن حال".

وعرض للفنان محمد محمود عبدالعزيز، مؤخرًا، مسلسل "البيت بيتي" على منصة شاهد.

مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات ويعرض حصريا على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.