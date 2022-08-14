نجل محمود عبدالعزيز يُعلن حمل زوجته في طفله الأول ويحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، عن حمل زوجته واستعداده لاستقبال مولوده الأول على طريقته الخاصة، موجها رسالة لوالده وزوجته.

ونشر محمد، صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "سنة جديدة تبدأ بهدية جميلة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يوصلها بالسلامة إن شاء الله، كنت أتمنى تكون معانا يا حاج محمود، عشان أنا عارف أنت كنت هتبقى مبسوط قد إيه، بس أنا متأكد انك حاسس ومبسوط وبتدعيلنا من مكانك ودعواتك هي اللي سانداني يا أغلى غالي وأعز إنسان في حياتي".

وتابع: "أما بالنسبة لزوجتي العزيزة، مجرد وجودك في حياتي يجعلني سعيد، مجرد رسم ابتسامة على وجهك يجعل العالم أفضل، وبمجرد أن رزقنا الله بما تحمليه بداخلك أصبحت مع من تحملين محور حياتي كلها".

وأضاف: "أحبك من كل قلبي ولا أتمنى سوى أن يحفظك الله ويحفظ ذريتنا التي أنعم بها علينا.. دعواتكم، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وكان محمد محمود عبدالعزيز، قد أعلن عن زواجه رسميا في ديسمبر 2021، حيث وثق عقد زواجه في فرنسا بحضور شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وكتب وقتها عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي: "أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا".

يذكر أن، آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز الفنية، مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، ومن إخراج عادل أديب.