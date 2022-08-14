عبلة كامل تسجل صوتها في فيلم كرتون.. والجمهور: سكر وفظيعة (فيديو قديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهرت الفنانة عبلة كامل في فيديو قديم تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بوضع صوتها على واحدة من شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".

ونال الفيديو إعجاب الجمهور الذين أشادوا بطريقتها في أداء الشخصية، وبطريقتها في التعبير بوجهها حتى تنجح في أن تجعل صوتها معبرا عما تقوله كلمات الشخصية والموقف الموجودة فيه.

ومن بين تعليقات الجمهور على الفيديو "عسل أوي، بحبها، يا ناس على حتة السُكرة نفسي اشتغل معاها دوبلاج، هي اللي بتتكلم قدامها محمد هنيدي، سكر أوي، عبلة كامل دي فظيعة بجد في كل حاجة".

"الفارس والأميرة" بطولة مدحت صالح، عبلة كامل، عبدالرحمن أبو زهرة، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، أمينة رزق وسعيد صالح، سيناريو وإخراج بشير الديك، ورسوم الكاريكاتير للفنان الراحل مصطفى حسين.