"المهن التمثيلية" تصدر بيانا بشأن حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا بشأن حادث كنيسة المنيرة بالجيزة، الذي وقع صباح اليوم الأحد 14 أغسطس الجاري.

وجاء في بيان النقابة: "تعزية.. بقلوب يعتصرها الألم، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أقباط مصر والشعب المصري كله في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة بمحافظة الجيزة".

وأضاف البيان: "داعين الله عز وجل أن يهون على أسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

كان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".