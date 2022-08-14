نجوم الفن يُعلقون على حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة في إمبابة بالجيزة، الذي وقع صباح اليوم الأحد 14 أغسطس، وأيضا الدعاء لكل المصابين بالشفاء العاجل، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

وجاءت تعليقات النجوم، على حادث كنيسة المنيرة، كالتالي:

هاني سلامة

كتب الفنان هاني سلامة، عبر حسابه على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهلنا وأخواتنا الأقباط في ضحايا الحادث الأليم بـ كنيسة المنيرة بإمبابة، أسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

إدوارد

الفنان إدوارد، كتب عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء في شهداء كنيسة أبو سيفين.. نسأل لهم الرحمة والمغفرة من الله، وربنا يصبر أهلهم وأحبابهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

أيتن عامر

كتبت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام: "خالص التعازي لأخواتنا المسيحيين في مصابهم الأليم".

مي فاروق

الفنانة مي فاروق، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "خالص عزائي".

كان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وإصابة آخرين جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".