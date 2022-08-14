شكرا لقرائتكم خبر عن حب الخير للغير.. وصية الراحل طلعت زين لابنه قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم14 أغسطس ذكرى رحيل الفنان طلعت زين، الذى ولد بالإسكندرية فى 21 فبراير عام 1955، وحقق شهرة واسعة عام 1996 مع كليب "راجعين" للنجم عمرو دياب، وظهر الفنان الراحل فى مقدمة الكليب بعبارته الشهيرة "تعالى تعالى تعالى".

تربى طلعت زين على عشق الموسيقى خاصة الغربية، خاصة فرق "بلاك كوتس، بتى شاه"، وبدأ حياته مع فرقة "الدريمرز" التى كونها طلاب الهندسة جامعة الإسكندرية، ثم مع فريق "بتى شاه" أشهر فرقة للأغانى الغريبة مع الفنانين عزت أبوعوف وعمر خيرت وهانى شنودة وعمر خورشيد، وغنى أول أغنية له العالمى جيمس براون.

وترجم طلعت زين، أغنية إسبانية شهيرة فى العالم كرقصة اسمها "مكارينا"، وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحًا كبيرًا، واختاره الموسيقار عمر خيرت ليغنى مع المطربة أنغام أوبريت "100 سنة سينما" فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما أنتج ألبومًا غنائيًا باسم "تيك تاك".

واشتهر زين بدوره بفيلم "أفريكانو"، كما شارك فى التمثيل ببعض الأفلام السينمائية، منها "أنياب"، "لحم رخيص"، "جمال عبدالناصر"، "أحلام عمرنا"، وآخرها "الديلر"، فضلاً عن مسلسل "الحاوى" ومسرحية "شبورة"، شارك فيها ألمع النجوم أبرزهم أحمد السقا الذى وصفه بـ "أبو قلب طيب".

وتوفى طلعت زين 14 أغسطس 2011، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة بعد معاناة مع مرض السرطان الذى أصاب جهازه التنفسي، حيث أجرى عملية جراحية بالرئة، ثم بدأ جلسات الكيماوى التى أدت إلى تغيير شكله. وظهر خلال حفل تخرج ابنه سيف الدين من الجامعة البريطانية رغم مرضه وظهر خلال الحفل بملامح مختلفة تماماً عما اعتاد الجمهور على رؤيته .

وكشف سيف زين، ابن الفنان الراحل طلعت زين، وصية والده له فى أحد البرامج التليفيونية، وقال إن والده دائما ما كان ينصحه بحب الخير للغير، وأن يبدأ بالخير مع جميع من حوله.