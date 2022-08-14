"الغالي ابن الغالي".. إيهاب فهمي يوجه رسالة لـ محمد محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان إيهاب فهمي، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده، الموافق 19 أغسطس الجاري.

ونشر إيهاب، صورًا تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "سنين كتير وعيش وملح وأخوة.. الغالي ابن الغالي أخويا وصاحبي أبو الرجولة صاحب صاحبه، عقبال 100 سنة في صحة وستر يا عمهم".

وعرض للفنان محمد محمود عبد العزيز، مؤخرًا، مسلسل "البيت بيتي" على منصة شاهد.

مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات ويعرض حصريا على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.