أسعار تذاكر حفلها تصل لـ2000 جنيه.. معلومات عن المطربة المغربية فوزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعود المطربة المغربية فوزية لإحياء حفل غنائي لها في الساحل الشمالي، يوم 18 أغسطس الجاري في قرية "فوكا باي"، بعد آخر حفل لها عام 2020 في مصر.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 600 جنيه حتى 2000 جنيها على موقع تيكتس مارشيه.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن المطربة فوزية:

- فوزية هي مطربة مغربية ولدت في الدار البيضاء بالمغرب.

- في عمر الخمس سنوات انتقلت عائلتها من الدار البيضاء إلى فرنسا.

- استقرت بعد ذلك فوزية في كندا.

- حققت فوزية شهرة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- قدمت أول ألبوم لها يحمل اسم "stripped".

- فازت بجائزة أغنية العام وجائزة الجمهور والجائزة الكبرى في La Chicane Éléctrique، سنة 2015.

- في عام 2017، فازت بالجائزة الكبرى في المسابقة الموسيقية "Unsigned Only" بناشفيل.

- فازت بالمسابقة الدولية لكتابة الأغاني، وهي أكبر منافسة لتأليف الأغاني في العالم.

- ظهرت فوزية في أغنية Battle في ألبوم ديفيد جيتا '"7" والذي أعلن عنه في 24 أغسطس عام 2018.

- غنت أيضاً مع المغني المشهور جون لجند في أغنية Minefields عام 2021.