شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الضاحك الباكى يعيد فردوس عبد الحميد للدراما بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة فردوس عبد الحميد إلى فريق عمل مسلسل "الضاحك الباكى" وهو من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، إخراج المخرج الكبير محمد فاضل، ويشهد المسلسل عودته إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام نحو 10 أعوام، منذ مسلسل "ربيع الغضب" عام 2012.

وكان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949".وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى"

كما أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة لى من فترة كبيرة خاصة أننا نفتقد هذه الأعمال من فترة كبيرة، والحمد لله المشروع سوف يخرج إلى النور قريبًا.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.

يذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد ظهرت كضيفة شرف في حلقتين من حلقات مسلسل مكتوب عليا مع النجم أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.