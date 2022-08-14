شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا فى مدينة جدة 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائى يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس الجارى، على أحد شواطئ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات البومه الأخير.

وطرح النجم عمرو دياب مؤخراً، أغنية "زمن المجاملة"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرا، حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة الجديدة وهي "ب وح وب وك" وأغنية "ناس حلوة" و"وزير السعادة".

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا يضم أغاني "ناس حلوة"، "ب وح وب وك"، و"وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.