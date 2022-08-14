ثراء جبيل تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ثراء جبيل، جمهورها ومتابعيها، صورا لأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونالت إطلالة ثراء جبيل إعجاب المتابعين، حيث علّق أحدهم: "متألقة كالعادة"، وأضاف آخر تعليقا بالإشارة إلى المطربة دينا الوديدي" شبهك جدا، افتكرتها أنتي"، "قمر بجد" وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ثراء جبيل تستعد لمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم جديد بعنوان "رهبة"، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المُقبلة.

فيلم "رهبة" هو البطولة الأولى لـ ثراء سينمائيا، بعد مشاركتها في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية.

يشارك في بطولة الفيلم: بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، نسرين أمين، ومحمود البزاوي، والفيلم من سيناريو محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

جدير بالذكر أن ثراء جبيل عُرض لها مؤخرًا مسلسل "وش وضهر"، بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار وإسلام إبراهيم، إلى جانب مشاركة محمود قابيل وميمي جمال، وحقق نجاحا كبيرا.