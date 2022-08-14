فن ومشاهير

رانيا يوسف بملابس جريئة في أحدث ظهور (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ، جمهورها، صورًا جديدة لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور مرتدية ملابس جريئة، و"برنيطة" على رأسها.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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