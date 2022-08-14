شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل طلعت زين.. عشق الموسيقى فى صغره واكتشف مرضه بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى رحيل الفنان طلعت زين، الذر رحل عن عالمنا يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان الرئة وقدم عددًا من الاعمال السينمائية المحفورة فى ذاكرة المشاهد.

وولد طلعت زين بالإسكندرية فى 21 فبراير 1950، أحب الموسيقى منذ طفولته وأدمنها فى ريعان شبابه سواء كان يصنعها أو يقدمها بصوته و حرص دائمًا فى طفولته على حضور حفلات فرق "بلاك كوتس" و"بتى شاه" وغيرها من الفرق الغنائية، ونجح فى الانضمام لفريق "الدريمرز" The Dreamers الذى تكون من طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ثم انضم لفريق "البتى شاه" الذى تكون من وجدى فرانسيس، عزت أبو عوف، وفريدى رزق، عمر خيرت، وهانى شنودة، وكانت مرحلة فارقة فى مشواره الفنى.



طلعت زين

وكون طلعت أكثر من فرقة موسيقية مع أصدقائه، قبل أن يغنى فى منتصف الثمانينيات وله أكثر من تجربة غنائية ساهمت فى تحقيقه شهرة واسعة، وهى "تيكى تا"، "فاضل إيه"، "العشق جنون"، بالإضافة للنسخة المعربة من "مكارينا".

وحقق شهرة واسعة عام 1996 مع كليب "راجعين" للنجم عمرو دياب، وظهر الفنان الراحل فى مقدمة الكليب بعبارته الشهيرة "تعالى تعالى تعالى"، وساهمت نجومية عمرو دياب وقتها فى بزوغ نجم طلعت ظهر فى السينما للمرة الأولى عام 1981 من خلال فيلم "أنياب" من إخراج محمد شبل، وظهر بالفيلم ممثلا ومغنيا، وله العديد من الأفلام الشهيرة، من بينها "أفريكانو"، "مرسيدس"، "لحم رخيص"، و"أحلام عمرنا"،"الديلر" وهى الأفلام التى زادت من شهرته، وحب الجمهور له.

واكتشف مرضه بسرطان الكلى عن طريق الصدفة عندما تعرض لنزلة برد وكحة شديدة نتيجة التدخين وتعامل مع الموضوع ببساطة من خلال تناول عسل أبيض ومشروبات ساخنة ولكن تدهورت حالته الصحية فذهب إلى الطبيب الذى أوصاه بعمل أشعة على الصدر واكتشف وجود خراج كبير على الرئة تناول بعدها مضادات حيوية إلا أنها لم تأت بأى نتيجة فسافر إلى لندن وأجرى عملية استغرقت 11 ساعة وتمت بنجاح وبعدها واصل جولة من العلاج الكيماوى.



طلعت زين