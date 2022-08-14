ديما صادق تتعرض للتهديد بالاغتصاب والقتل بعد نشرها صورة لـ للخميني وقاسم سليماني مع تعليق : “آيات شيطانية”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 05:51 صباحاً - تعرّضت الاعلامية اللبنانية ديما صادق لحملة من التهديدات بالاغتصاب وهدر الدم على خلفيّة صورة نشرتها على “تويتر” امس، اعتبرها العديد مسا بمقدساتهم.

وتجمع، االصورة التي نشرتها صادق، مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة آية الله روح الله الخميني وقائد فيلق القدس الأسبق قاسم سليماني، وأرفقتها بعبارة “آيات شيطانية”، وهي عنوان رواية الكاتب البريطانيّ سلمان رشدي التي أصدر الخميني على خلفيّتها فتوى بهدر دمه في العام 1989.

ودعا عدد من الناشطين الغاضبين إلى محاسبة صادق على التغريدة و”الانتقام”، لتردّ قائلة: “أتعرّض منذ الصباح لحملة تحريض وصلت لحدّ المطالبة علناً بهدر الدم، في حملة أطلقها جواد حسن نصرالله”.

وأضافت في تغريدة: “أرجو اعتبار هذا التويت بمثابة إخبار للسلطات اللبنانيّة، كما أنّي أحمّل علناً ورسمياً قيادة (حزب الله) المسؤوليّة الكاملة لأيّ مكروه قد يقع عليّ من الآن وصاعداً”.

كما اعادت ديما صادق نشر تغريدات هدد اصحابها صراحة باغتصابها وقتلها.

يذكر أنّ رشدي يرقد حاليّاً في المستشفى حيث وُضع على جهاز تنفّس اصطناعيّ بعدما طعنه رجل يُشتبه في أنّه يُدعى هادي مطر في عنقه وبطنه خلال مؤتمر في ولاية نيويورك.

وتروي رواية “آيات شيطانيّة” مغامرات هنديَّين استُهدفت طائرتهما بهجوم إرهابيّ، ووصولهما إلى شاطئ في إنكلترا واتّخاذ أحدهما هيئة مخلوق شبيه بالشيطان والآخر هيئة مخلوق شبيه بالملاك.