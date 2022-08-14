أحمد بدير يصدم الجمهور بصورة مع إبنته التي تغلبت بجمالها على هيفاء وهبي.. والمفاجأة بمهنتها!

كتب امير فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 05:51 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بقصة الجدال بين الإعلامية مي العيدان وسارة البدير ابنة الفنان أحمد بدير على خلفية التنمر على والدها وقيامها بمقارنة جمال سارة مع بشاعة والدها على حد تعبيرها.

ولم تصمت سارة بدير عن هذا التنمر حيث علّقت الإعلامية الكويتية على صورة لهما ” والله بنته طلعت مزة بنت الأقرع” مما أثار غضب الناس ، وهددت سارة مي العيدان بأنها لن تصمت ولو كلفها رفع قضية عليها

وأعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة سارة بدير برفقة والدها الفنان أحمد بدير، معجبين بجمالها، ومن المعروف أن سارة أحمد بدير تعمل كمدربة يوجا كما قدمت برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية.

من هي سارة بدير

ولدت سارة أحمد بدير ابنة الفنان المصري أحمد بدير في محافظة القاهرة وهي تحمل الجنسية المصرية وتعتنق الديانة الإسلامية مثل والدها، تمتلك سارة بدير ملامح جميلة جدا، جعلت من متابعيها على موقع «إنستجرام» يثنون على جمالها ويبدو أن هذا الجمال ورثته عن والدتها، حيث تعرض والدها الفنان أحمد بدير لتنمر أكثر من مرة لكون ابنته سارة شديدة الجمال، تعمل سارة مدربة يوجا وهي تفضل وتشجع نادي الزمالك، أما حالتها الاجتماعية فه منفصلة وأم لطفلة واحدة.

سارة بدير ترد على سخرية الإعلامية الكويتية من والدها

ومن جانبها، ردت “سارة” ابنة أحمد بدير، على منشور مي العيدان عبر حسابها بـ «فيسبوك»، قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التـ ـنمـ ـر وخصوصا التـنمـر على الفنانين!”.

وأضافت: “بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!”.

وتابعت: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنـ ـمـ ـر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة”.

ثم نشرت “سارة”، صورة أخرى مع والدها، التي تداولها الجمهور فيما بعد وعلقت عليها قائلة: “تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبويا”.

كما أن محامي أحمد بدير أصدر وقتها بيان قال فيه إن الفنان قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب ما تعرض له من تنمر وسب وإساءات لفظية من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقل المواقع الإلكترونية تلك الإساءات في حقه.

إبنة أحمد بدير تنجو من حريق هائل في منزلها

ونشرت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، مؤخرًا صورًا على حسابها بفيسبوك كشفت بها عن تعرض منزلها لحريق هائل، واستعرضت آثار الحريق والخسائر في منزلها، وقالت إنها نجت من الموت مع ابنتها بعد تعرض المنزل للحريق المفاجيء وقالت في تعليقها على فيسبوك:” الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا انا وبنتي فى اللحظه المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف واحنا نايميين امبارح”.

ابنة أحمد بدير تقلق الجمهور بعد حريق منزلها

وتلقت سارة بدير عشرات الرسائل والتعليقات من متابعيها وأصدقائها للإطمئنان عليها بعد الحريق في منزلها، وتلقى ابنة أحمد بدير اهتمام ومتابعة من الجمهور خاصة بعد ظهورها على مواقع التواصل في السنوات الأخيرة، وخطفت الأنظار بجمالها وكذلك بسبب أزمتها مع الإعلامية مي العيدان مؤخراً، ولدى احمد بدير ابنتين وهما دعاء وسارة، ولا يحبذ نشر صوره العائلية عبر الاعلام حيث من المعروف عنه تكتمه على خصوصيات اسرته، قبل ظهور سارة في أكثر من مناسبة مؤخراً.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير في موسم رمضان 2022 الماضي في “مسلسل المداح 2“، وتلقى تكريم خاص في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام القصيرة على مجمل مسيرته الفنية ومشواره الطويل في السينما.

الخليج 365

الخليج 365