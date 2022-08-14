شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والمنافس والتشكيل المتوقع.. كل ما يخص مباراة روما اليوم في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة المباراة الأولى لـ روما في منافسات الدوري الإيطالي بنسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في الكسور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب للذئاب أمام ساليرنتانيا، المقرر أن يقام مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من احداث السيريا اي.

ويسعى روما إلى العودة على المنصات العليا من جديد، خاصة بعد الصفقات المدوية التي اجراها النادي الإيطالي ابرزها ديبالا، الذي تعاقدت معه إدارة الذئاب بشكل مجاني،

توقيت مباراة روما وساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي 2022/2023

تقام المباراة مساء اليوم الأحد وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما وساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي 2022/2023

من المقرر أن ينقل اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD sports " الحاصلة على حقوق بث مباريات الكالتشيو الايطالي بداية من الموسم الجديد وحتى 3 مواسم قادمة.

على أن يُعلق على أحداث المباراة المنتظرة بين روما وساليرنتانيا المعلق الرياضي الشهير «عامر عبدالله».

تعرف على ملعب مباراة روما وساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب “ساليرنيتانا” أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، حيث يقع روما ضيفًا على ساليرنتانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من أحداث الكالتشيو 2022/2023.

تشكيل روما المتوقع لمباراة ساليرنتانيا اليوم الأحد في الـ سيريا اي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الذئاب بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

حراس المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، روجر.

خط الوسط: كارسدورب، لورنزو نيكولا زالفسكي.

خط الهجوم: ديبالا، تامي أبراه.

تاريخ مواجهات روما وساليرنتانيا في الدوري الإيطالي قبل مباراة اليوم

• التقى الفريقين في الدوري الإيطالي 6 مرات، تمكن الذئاب من تدوين الفوز في 5 مباريات، وفاز ساليرنيتانا في لقاء وحيد.

• سجل لاعبي روما في شباك ساليرنيتانا 12 هدفًا، بينما سجل لاعبي ساليرنيتانا 4 أهداف في شباك نادي العاصمة الإيطالية.