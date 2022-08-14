شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يتعاون فى أغنية جديدة ألحان عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد كيلانى في أغنية جديدة من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

احتفل الفنان محمد كيلانى، بمناسبة عيد ميلاد زوجته سارة درويش، حيث نشر عددًا من الصور القديمة التى تجمعهما فى مناسبات مختلفة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أسعد عيد ميلاد لنصفى الآخر، التى لم أكن أحقق شيئًا بدونها.. قدمتى الحب والدعم كل السنوات الماضية.. كنتِ داعمة كبيرة ولا يمكن لأى كلمات أن تصف مدى امتنانى وشكرى لكِ".

وأضاف كيلانى في تهنئته لزوجته، "شكرًا لدفعك لى دائمًا لأكون أفضل والإيمان بى، شكرًا لك لأنك لم تدعينى أبدًا أتخلى عن نفسى وتشجعينى دائمًا على الاستمرار.. أنت أفضل صديق لى للأبد، والأهم من ذلك، عيد ميلاد سعيد يا حبى، أتمنى لكِ كل السعادة التى يقدمها هذا العالم".

من ناحية أخرى، يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" المقرر طرحه قريبا، مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى أحد الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.

يذكر أن محمد كيلانى شارك فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.