شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الفنان طلعت زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل الفنان طلعت زين ، ورحل في 14 أغسطس 2011، ولد بالإسكندرية في 21 فبراير عام 1955، لأب وأم يعشقان الغناء، فتربى على عشق الموسيقى خاصة الغربية، لم يفوت حضور حفلات فرق كـ"بلاك كوتس، بتى شاه"، حتى بدأ حياته مع فرقة "الدريمرز" التى كونها طلاب الهندسة جامعة الإسكندرية، ثم مع فريق "بتى شاه" أشهر فرقة للأغانى الغريبة مع الفنانين عزت أبوعوف وعمر خيرت وهانى شنودة وعمر خورشيد، وغنى أول أغنية له العالمى جيمس براون.



طلعت زين

قدم الراحل طلعت زين عددًا من الأدوار المهمة فى بعض الأعمال السينمائية استطاع أن يثبت من خلالها موهبته الاستثنائية، وكانت بدايته فى فيلم أنياب، ومن أعماله أيضًا (لحم رخيص، جمال عبد الناصر، أفريكانو، أحلام عمرنا، الديلر)، وخلال مشواره الفنى الحافل تعرض طلعت زين لأزمة صحية، اعتقد فى البداية أن الأمر يبدو بسيطا، ولكن حالته الصحية تدهورت سريعا، ليكتشف من خلال الفحوصات إصابته بسرطان الرئة، ويبدو أن ذلك بسبب إفراطه فى التدخين.

وتوفى طلعت زين 14 أغسطس 2011، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة بعد رحلة ألم استمرت سنة ونصف مع مرض السرطان الذى أصاب جهازه التنفسى، حيث أجرى عملية جراحية بالرئة، بعد أن اكتشف الأطباء "خراج" فى الرئة، ما استدعى إجراءه عملية تنظيف واستئصال للجزء التالف، ثم بدأ جلسات الكيماوى التى أدت إلى تغيير شكله.