"صوت مصر".. كيف علّق الجمهور على أحدث ظهور للفنانة أنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالاتها الصيفية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونالت إطلالة أنغام إعجاب الجمهور والمتابعين، حيث علّق أحدهم: "روحي"، وأضاف آخر: "يا عيني على الجمال"، وثالث: "قمر بجد" وغيرهم.

بينما كتبت مديرة أعماله راندا رياض: "صوت مصر"، وعلّقت الفنانة زينة الكثير من القلوب.

يذكر أن أنغام كشفت عن برومو أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "عارفة قيمتي".

ونشرت أنغام برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وهعمل كل شيء في حياتي أنا عايزاه، مادام حباه من الآخر، كلام الناس لا يعنيني".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واستقبل الجمهور أنغام وظهورها على المسرح بحفاوة كبيرة، بالهتاف والتصفيق، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.