عفاف مصطفى "عجوز شمطاء مخيفة" في مسلسل "أولاد عابد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة عفاف مصطفى، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من كواليس مسلسل" أولاد عابد"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وعلّقت عفاف على الصور، قائلة: "العجوز الشمطاء المخيفة بيد الماكيير العالمي الفنان سيد طلعت، والجديد بقى انتظروني هذا الشهر هطلع بمسلسل يقتحكم مشاعركم بعنف اسمه (أولاد عابد) على MBC".

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسلي "أحلام سعيدة" مع يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، و"انحراف" مع روجينا.

كما شاركت مؤخرا في مسلسل "البيت بيتي" مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وعُرض عبر منصة "شاهد".