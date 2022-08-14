أحدث ظهور لدنيا سمير غانم.. وزوجها يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دنيا في الصورة مرتدية فستانًا من اللون البينك، وعلّقت: "البينك هو الأفضل".

وعلق الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، على الصورة ووضع قلوب وإيموشن تشير إلى الحب.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالك مش طبيعي، حلوة دنيا، إيه هالجمال، قمر، ربنا يحفظك، يا روحي، يا خلاثي، إيه الجمال دا يا دودي ما شاء الله" وغيرها.

وطرحت دنيا سمير غانم مؤخرا أغنية جديدة أهدتها لعائلتها وهي "أسيب نفسي وأغني" التي تصدرت تريند موقع يوتيوب على مدار حوالي أسبوع.

كما يعرض للفنانة دنيا سمير غانم حاليا فيلم "تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.