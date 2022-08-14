مي عمر تُثير الجدل بإطلالتها الجريئة.. والمتابعون: نسيت تلبس البنطلون! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة مي عمر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها خلال حضورها حفل افتتاح أحد المتاجر في الساحل الشمالي، حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وقد ظهرت “مي” في الصور وهي ترتدي فستانًا قصيرًا أبيض في أسود وله أكمام طويلة، وهو من ماركة فالنتينو، ويصل سعره إلى 62 ألف جنيه مصري.

وقد انتقد الكثير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تلك الإطلالة والتي وصفوها بالجريئة، نظرًا لقُصر الفستان، مما جعل البعض يعلّق على ذلك بقوله: “هي نسيت تلبس البنطلون ولا إيه”.

مي عمر تتألق عبر إنستجرام

يُذكر أن مي عمر أبهرت متابعيها خلال الأيام الماضية بإطلالات مميزة من دور الأزياء العالمية، وكان ذلك خلال إجازتها في لندن، ومؤخرًا ظهرت في عدد من المناسبات والفاعليات الفنّية برفقة أًصدقائها من الوسط الفني.

كما تحرص الفنانة مي عمر على الظهور بشكل أنيق ومميز دائما، وتميل إلى وضع الماكياج بالألوان البنية التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

كما تختار مي عمر أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية تتناسب مع ظهورها.

من هي مي عمر ؟

مي عمر من مواليد القاهرة عام 1988 في شهر أكتوبر يوم 10، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قسم الصحافة والإعلام.

بدأت الفنانة مي عمر مسيرتها الفنية في العمل بمجال الإنتاج ولكنها لم تشعر أنها وجدت نفسها فيه، فبدأت تعمل في مجال الإخراج وبالفعل أخرجت فيديو كليب للمطربة رولا سعد

مي عمر هي أبنه عائلة متوسطة والدها يعمل مهندس ولديه مكتب اسشاري كبير في منطقة الدقي، أما ولدتها فهي ربه منزل، ولها شيققتين هما إنجي عمر وشروق عمر، وابنتيها: (تايا وسيلين) من زوجها المخرج محمد سامي.

مي عمر ومحمد سامي

تعرفت مي عمر على المخرج محمد سامي أثناء دراستها في السنة الأولى في الجامعة الأمريكية ونشأت هناك علاقة حب بينهما، وتزوجت من عمر من محمد سامي منذ 12 عام في 2010، وانجبت تايا، وقدمت مي عمر كافة أعمالها من إخراج زوجها

أحدث أعمال مي عمر

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفنانة مي عمر، حققت مؤخراً نجاحًا جماهيريًا واسعًا بـ دور ” رانيا” الذي قدمته في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاضت بطولته رفقة النجمة روبي ومجموعة من النجوم على رأسهم:” أحمد خالد صلاح، صبا الرافعي، محمد رضوان، نبيل نور الدين”، ويشار إلى أن مسلسل ” رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم واحد” .

وهو بطولة النجوم مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

الخليج 365

الخليج 365