بـ “المايوه”.. التونسية عائشة بن أحمد تتصدر الترند بصورتها من داخل حمام السباحة.. شاهدوا جمالها اللافت!

كتب امير فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - تصدرت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشر صورة من داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتظهر عائشة بن أحمد في الصورة وهي تستمتع بالاجواء الصيفية، وعلى الرغم من أنه جسدها مغمور داخل المياه، إلا أن بعض متابعيها وجمهورها اتهموها بالجرأة الزائدة في هذه الصورة.

وبدت عائشة بن احمد وهي تستمتع بوقتها، وأطلت بشعر مبتل، من دون أن تظهر جسمها، وعلقت: “صيف جميل”.

ونشرت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرًا عدة صور ومقاطع جديدة لها من عطلتها الصيفية بإطلالة أنيقة، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهي تستمتع بعطلتها على الشاطئ في تونس، ونالت صورها تفاعل كبير من متابعيها.

من هي عائشة بن أحمد؟

فنانة تونسية، من مواليد 7 فبراير/شباط 1989، بدأت مسيرتها الفنية كراقصة في فرقة سهام بلخوجة، وبعد ذلك انتقلت إلى عالم التمثيل، وشاركت في بطولة مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية منها” شهادة ميلاد، لأجل عيون كاترين، لعبة نيوتن، السهام المارقة، أبواب الشك، ونسر الصعيد بطولة النجم محمد رمضان.

كما حصلت عائشة بن أحمد على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الحسيمة السينمائي، في العام 2016، وقد تلقت تعليمها في مدرسة الفنون والديكور بتونس، ونالت دبلومة في الجرافيك.

أحدث أعمال عائشة بن أحمد:

وعلى الصعيد الفني، وتستعد الفنانة عائشة بن أحمد للبدء في تصوير مسلسلها الجديد «وعد إبليس»، الذي تجسد البطولة النسائية خلاله، حيث من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القادمة.

«وعد إبليس» بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.

مسلسل “وعد إبليس” عبارة عن سلسلة تشويق نفسية، مكونة من 6 أجزاء، تنتجها شبكة “إم بي سي” وتتناول قصة رجل يبيع روحه لإنقاذ المرأة التي يحبها، وهو الثنائي الذي يجسده عمرو يوسف وعائشة بن أحمد.

وتدور أحداث العمل حول قصة حب تنتهي بالاتفاق مع الشيطان الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب، حيث يتفق معه عمرو يوسف لإنقاذ زوجته التي تجسد شخصيتها عائشة بن احمد، التي تصاب بمرض خطير، لا يجد له علاج، ليقوم بالاتجاه إلى عبدالوهاب ويعقد معه صفقة لإنقاذ حياتها.

كما تنتظر عائشة بن أحمد عرض مسلسلها الجديد «مسلسل النزوة»، بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه قريبًا. ويجسد خالد النبوي، في المسلسل، شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد الممثلة التونسية عائشة بن أحمد شخصية هالة.

مسلسل “النزوة” بطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد ومراد مكرم وسالي شاهين وعمر الشناوى وعمرو صالح ورمزى العدل وزياد خالد النبوى ومخرج منفذ أحمد صلاح سوني وإخراج أمير رمسيس.

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