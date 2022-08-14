بعد انفصال 3 أشهر.. تسريب صور تؤكد عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة.. قوة الملاحظة تكشف السر! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - عادت شائعة عودة كل من الفنانة ياسمين صبري وزوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة من جديد، لاسيما بعد أن شارك كل من ياسمين وأحمد صور لهما من نفس الأجواء.

وظهر كل من أحمد و ياسمين بصور لهما من نفس المكان، حيث تبين من خلال الصور التي نشراها عبر «تويتر» أنهما متواجدان في المكان نفسه.

وبدا واضحا الأمور المشتركة في المكان والتي ظهرت في صورهما دون تحديد في أي بلد يتواجدان، وتم ملاحظة أن هناك نفس الستائر التي ظهرت في خلفية صورهما ولامبادير الذي كان العامل المشترك بالصورة.

أبو هشيمة كان قد شارك الصورة في 5 من يوليو وياسمين شارطت صورتين منذ ساعات قليلة عبر تويتر، دون ذكر أي تفاصيل عن المكان المتواجدة فيه أو الاشارة الى أي أمر، سوى أنها متواجدة على أحد اليخوت وتستمتع بوقتها.

تعليقات الجمهور:

وعلّق الكثير من الجمهور على الصور بتعليقات أكدت جميعها عودة الثنائي إلى الحياة الزوجية من جديد، ‏ومن بين هذه التعليقات: “يا ترى مين صاحبة الشوكة التانية”.. “لما تيجي تعمل ‏move on‏ من علاقة ‏فتقلب معاك ‏come back‏”.. “ما هو أنتوا برضو مكانش ينفع حد يتصور بشوكتين والتاني بسكينتين ومش ‏عايزين المصريين يعرفوا”.. “أحمد أبو هشيمة عرض صورة على صفحته بعدها ياسمين صبري عرضت ‏صورة على صفحتها وهو قدامه السكاكين وهي قدامها الشوك ونفس الفيو والأباجورات والمفارش والترابيزة ‏والكراسي ومبروك”. الرجوع”.. “أنباء عن عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة وإحنا مصحصحين أوي” وغيرها ‏من التعليقات.‏

ياسمين صبري ما بعد الانفصال:

وكان انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تم في شهر مايو الماضي وذلك دون الكشف عن أسباب الانفصال.

وكانت الفنانة ياسمين صبري تشارك جمهورها خلال الفترة الأخيرة، وبعد انفـصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العديد من الصور من رحلاتها المختلفة.

وقررت ياسمين صبري قضاء عطلتها بعد الانفصال، في جزيرة موريشيوس لتستمتع بوقتها وتقضي وقتا ممتعا بين الرياضة واليوجا كما ظهرت داخل كابينة إحدى الطائرات التي قامت برحلة على متنها.

كما سبق لياسمين وشاركت مجموعة صور لها من على اليخت يوم 4 يوليو/تموز قبل يوم واحد من مشاركة أحمد لصورته على على تويتر.

ياسمين صبري أيضًا تألقت بلوك لامع في مهرجان كان السينمائي، وظهرت بفستان مدرج من ألوان البنفسجي والليلاك، وخطفت الأنظار بأناقتها أثناء سيرها على السجادة الحمراء بكان.

ياسمين صبري تعود إلى نشاطها الفني:

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

الخليج 365

الخليج 365