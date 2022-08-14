شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي: أقدم تجربة الـ10 حلقات بمسلسل "المدينة الجامعية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة حورية فرغلى أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "المدينة الجامعية" وتقدم من خلاله دورًا جديدًا عليها لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية، مشيرة أنها ما زالت في التحضيرات الأولى للعمل وهو من فكرة وإخراج حسين السيد، وتأليف سيد شحاتة.

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى علي الكشوطى المسلسل يحمل 10 حلقات فى تجريتها الأولى ويعرض على إحدى المنصات ويشارك في بطولته الفنانة رانيا محمود ياسين، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أنها دائمًا منذ ظهورها في الوسط الفني كانت تتواجد في موسم دراما رمضان ماعدا مسلسل "ساحرة الجنوب" التي تم طرحه خارج رمضان .

وقالت النجمة حورية فرغلى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى على الكشوطى، إنها شعرت بإصابتها بلعنة ما بعد مسلسل "ساحرة الجنوب"، مشيرة إلى أن العمل حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشات، ولم أتوقع كل هذا النجاح، وأنها تتمنى تقديم جزء جديد منه، خاصة أنه كان فكرة مختلفة وجديدة على الدراما المصرية.

وأضافت: الناس حبت المسلسل لأنه قدم الرعب بطريقة مختلفة، حتى الأطفال شاهدت العمل رغم أنه كان لا بد ألا يشاهده الأطفال، وأتمنى تقديم جزء جديد.

وقالت: أرجو أى شخص ينشر أخبار مغلوطة عنى يرجع لى الأول؛ لأن ذلك يتسبب في نشر أشعات غير صحيحة.





ووجهت النجمة حورية فرغلى الشكر لجريدة وموقع ”الخليج 365” للوقوف بجانب أزمتها الأخيرة التي مرت بها، وقالت إنه كان سبب من أسباب شفائها بعد الله عز وجل؛ لأن المسئولين سهلوا لها إجراءات سفرها للعلاج بعد حوارها مع الزميل بـ"الخليج 365" عماد صفوت.

وقالت النجمة حورية فرغلي: أسكن حاليا في شقة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتخيلت أشياء تشبه ولد وبنت بجوار الأريكة، وشاهدت حاجات غريبة لدرجة أننى بدأت أشك في نفسى، وحاليا بدأ شعور الخوف يقل من عندى.

وأضافت حورية، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى علي الكشوطى الحسد كان مأثر فيا الأول لكن دلوقتي لأ؛ لأني حجيت 7 مرات وبقيت أصلي وأقرب من ربنا أوي أوي علشان يحميني، وواحدة قالتلي رجليكي حلوة طلعلي خراج وعملت عملية.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون موضوع الجن موجودا بيننا وأنا لا أعلم، لدرجة أن الناس قالت إن عندى هلاوس ومجنونة.