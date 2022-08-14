شيرين رضا ترد.. هل فيلم "الملحد" يسوق للإلحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن فيلمها الجديد "الملحد" في لقاء لها مع برنامج it’s show time عبر قناة cbc.

وقالت شيرين، خلال اللقاء، حول "الملحد": "الهدف من الفيلم هو أننا نفتح مخنا ونشوف حاجات تانية، نشوف أفكار تانية، لو في واحد ملحد إزاي بيبقى ملحد وبيجي منين الإلحاد ده، وإزاي نقدر نتصرف فيه، وإزاي نقدر نمنعه، وإزاي أهله بيستقبلوا صدمة إن ابنهم يقولهم أنا ملحد".

أضافت: "هو مش عادي كده حد يجي يقول أنا ملحد، قبل ما يقول الكلمة دي بيمر بإيه؟ حصله إيه في حياته؟ شاف إيه عشان يوصل إنه يقول أنا ملحد، الفيلم لا يسوق للإلحاد أكيد، إحنا بنتكلم عن الإلحاد بيجي منين والفكرة نفسها".

فيلم "الملحد" من إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، وصابرين وغيرهم.