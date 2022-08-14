أوس أوس يهنئ أبطال فيلم "خطة مازنجر" بقرب طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، أبطال فيلم "خطة مازنجر"، بقرب طرحه بالسينمات يوم 25 أغسطس الجاري.

ونشر أوس أوس، برومو الفيلم، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب أوس أوس، على البرومو: "ألف مليون مبروك يا غاليين ويارب يكسر الدنيا بإذن الله".

وأعادت الفنانة ياسمين رئيس تهنئة الفنان محمد أسامة على خاصية "الققص القصيرة" بحسابها بموقع "إنستجرام".

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ويشارك أحمد خالد موسى في إنتاج العمل.