"شعور ما له وصف".. كيف علّق جورج وسوف على حفله الغنائي في الأردن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قدّم الفنان اللبناني جورج وسوف حفلا غنائيا في الأردن بالدورة الـ30 في مهرجان الفحيص، وغني خلاله للمرة الأولى أمام ابنته "عيون".

وقال جورج وسوف لقناة "mtv" اللبنانية: "كل مرة بعمل حفلة حلوة والناس بتفرح وتنسبط بالحفلة، وهذا شعور كتير كتير حلو، ما له وصف، شعور كتير كتير حلو، هذا شعور فرح وسعادة ونجاح، وأهم شيء في الدنيا النجاح".

وأحيا المطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا بالأردن، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الفحيص، التي تقام تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، بحضور حشد كبير من الجمهور يزيد عن 6 آلاف شخص تواجدوا في مسرح الحفل قبل انطلاقته بساعتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة تنقل وسوف بين أغانيه التي رددها معه جمهوره عن ظهر قلب، وبين مجموعة منتقاه من أغان أم كلثوم ونجاة ووردة، بعد أن أطل من خلف ستاره سوداء غطت المسرح تمهيدا لغنائه للمرة الثالثة، على أنغام أغنيته "خسرت كل الناس علشانه".

وبدا الانسجام واضحاً بين وسوف وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، حيث اختار تقديم مجموعة كبيرة من أغانيه العالقة في أذهان الجمهور على شكل "كوبليهات" متتابعة، فغنى "بستنى باليوم واليومين، صابر وراضي، بيحسدوني"، قبل أن يعود لبداياته ويغني "يا ليل العاشقين" التي رددها الجمهور معه طويلاً وأعاد منها" كوبليهات" كثيرة، وكذلك فعل مع أغنيته "قلب العاشق دليله".

كما قدم من أعمال نجاة الصغيرة "عيون القلب" ولأم كلثوم "فكروني" و"اروح لمين" و"رباعيات الخيام" ولوردة الجزائرية "معندكش فكرة"، قبل أن يعود لأغانيه التي يعاتب بها المحبوب، في "سلف ودين" و"حد ينسى قلبه" و"حلف القمر" ويودع الجمهور بأغنية "لو نويت.