ظهور نادر.. كاظم الساهر ينشر صورة مع ابنه "وسام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم العراقي كاظم الساهر، صورة مع ابنه الأكبر "وسام"، أثناء تواجده في أمريكا وكندا لإحياء حفلات غنائية هناك.

الصورة نشرها كاظم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كاظم الساهر مع ابنه وسام في نيويورك لإحياء حفلاته في أمريكا وكندا".

وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن في مارس الماضي، وفاة زوجته السابقة وابنة عمه عروبة الساهر، والدة نجليه "وسام وعمر"، والتي تزوجها عندما كان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط.

جدير بالذكر أن كاظم الساهر أحيا منذ أيام، حفلين غنائيين في مصر بعد غياب 13 عاما، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، وقدّم باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.