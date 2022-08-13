شكرا لقرائتكم خبر عن يتناول تجارب الحبيب.. أحمد عبد الوهاب يكشف تفاصيل "مستر إكس" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد عبد الوهاب، مخرج فيلم "مستر إكس" لـ"الخليج 365"، إنه صور عدة مشاهد من فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، في مناطق متفرقة في القاهرة منها كوبرى قصرالنيل ودار القضاء العالى وغيرها من المناطق، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يصور باقى المشاهد خلال الفترة المقبلة .

وتابع عبد الوهاب، أنه من المقرر أن يصور فريق العمل عدة مشاهد في دولة قبرص خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، ولمدة تتجاوز الأسبوع، مشيرًا إلى أن أسرة الفيلم ستتوجه أيضًا للتصوير في مدينة الغردقة ولم يستقر فريق العمل على مدتها، لافتًا إلى أنه متبقى 22 يوم تصوير وينتهى من التصوير بالكامل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاح والمكساج على الفور، موضحًا ان شركة الإنتاج لم تستقر على موعد لطرح الفيلم في السينمات.



المخرج أحمد عبد الوهاب واحمد فهمى

وعن تجربة الإخراج لأول مرة، أكد عبد الوهاب، أنه يتمنى من الله أن العمل ينال إعجاب الجمهور وفريق العمل والجهة الإنتاجية، لاسيما أنه عمل كمخرج مساعد أول لفترة كبيرة وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأكد عبد الوهاب، أن الفيلم يتناول فكرة الـ x السابق، أو الحبيب السابق لكل شخص، فهناك تجارب خاضها الناس مع أحباء ولكن لم تكتمل القصة، ومن هنا جاءت فكرة الفيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم بعيد عن فيلم قدم من قبل.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.