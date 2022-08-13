شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، وذلك في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح المحكى الذى قامت الاوبرا بتزويده بـ4 آلاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور.



مهرجان القلعة

وخلال الافتتاح تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير إبراهيم عبد الفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية.

كما تكرم وزيرة الثقافة؛ اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالأوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان بساعات، يعقب ذلك حفل لأوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو - برومبيرو - سهر الليالي - ياست ياختيارة، يا بلدنا يا حلوة، حلوين من يومنا، أنا كتكوته، بانوراما لـ محمد فوزي - سعد عبد الوهاب - عمر خيرت إلى جانب عدد من الاعمال الشعبية لآلة السمسمية، ثم يشدو الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بباقة من اعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها الحلم، بيبان الحياة، المليونيرات، بحلم على قدي، قد الوعد، مافيا، شط اسكندرية، وعدي، انا مش بعيد، بحبك، ثلاث سلامات نورتى قلبى، السهرة تحلى، النور مكانه في القلوب، وردي وابن مصر إلى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.