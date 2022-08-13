شكرا لقرائتكم خبر عن وائل إحسان: محمود حميدة انتهى من "مطرح مطروح" منذ أسبوع ويتبقى تصوير يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج وائل إحسان عن الاقتراب من الانتهاء من تصوير فيلم "مطرح مطروح" للفنان محمود حميدة، حيث قال في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، "فريق العامل في إجازة حاليًا من التصوير حيث يتبقى تصوير يوم واحد لأبطال الفيلم سيتم تحديده الفترة المقبلة، ماعدا الفنان محمود حميدة الذى انتهى من تصوير كل مشاهده منذ أسبوع".

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

محمود حميدة طرح له مؤخرًا فيلم "الكاهن"، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.