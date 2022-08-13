هدى المفتى تنشر صورا جديدة.. وبسنت شوقي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هدى المفتى، جمهورها ومتابعيها، صورا لأحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت هدى المفتى على إطلالتها برمز "قلب أحمر"، وأضافت الفنانة بسنت شوقي تعليقا بنفس الرمز.

وشاركت الفنانة هدى المفتى في فيلم "كيرة والجن" حيث جسدت شخصية الراقصة "نرجس".

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.