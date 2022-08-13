هيفاء وهبي تنشر صورا من كليب "تيجي".. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من كواليس كليب "تيجي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات على الصور وجاءت كالتالي: "أحبك، ملكة بيروت، كتير فخورة فيكي، يا قلبي، يا حلوة بنسوار، جميلتي، محلاكي قمر، بحبك فوفا" وغيرها.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.