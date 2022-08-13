"الخطيب لم يقل يوما أنا".. كيف علّق نبيل الحلفاوي على قرارات الأهلي اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن النادي الأهلي مؤسسة منضبطة لها نظامها وتقاليدها، ومجلس الإدارة هو المنوط باتخاذ القرارات.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "لعلم من لم يتعودوا على العمل المؤسسي، الأهلي مؤسسة منضبطة لها نظامها وتقاليدها، باستثناء تسيير الأعمال اليومية الروتينية، القرارات يتخذها مجلس الإدارة وليس الخطيب، الخطيب لم يقل يوما (أنا) سأكافئ أو سأخصم أو مش لاعب أو.. أو.. مجلس إدارة الأهلي عمره ما كان كمالة عدد".

وأعلن النادي الأهلي، اليوم، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي بعد أن تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة بحل جميع الأزمات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.