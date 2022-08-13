خالد النبوي ينشر صورا من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، صورًا له من عطلته الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر النبوي في الصورة مرتديًا قلادة في صدره ونظارة شمسية.

ويشارك خالد النبوي في مسلسل "النزوة" إخراج أمير رمسيس في تجربته الإخراجية الأولى بعالم التليفزيون، بطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي.

وشارك الفنان خالد النبوي في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرُض رمضان الماضي 2022، والذي يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.