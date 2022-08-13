زينة تروج لمسلسل "الليلة واللي فيها" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة زينة، لمسلسلها الجديد "الليلة واللي فيها"، الذي يعُرض على منصة "شاهد" قريبًا.

ونشرت زينة، بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومكتوب على ظهرها كلمة "بتاعتي".

وعلقت زينة على الصورة: "قريبًا على شاهد".

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة: "مبروك حبيبتي إن شاء الله بالنجاح يإذن الله".

وتنتظر الفنانة زينة طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، بطولة ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.