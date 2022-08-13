إلهام شاهين: "نفسي أقدم شخصية الملكة حتشبسوت بس يئست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في تقديم شخصية الملكة "حتشبسوت" في عمل تاريخي من إنتاج مصري.

وقالت شاهين، أثناء استضافتها في برنامج "حديث صباحي" على شاشة فضائية "رؤيا": "كنت بس دلوقتي خلاص يئست، أنا قدمت نوعيات كتير مختلفة، لكن مقدمتش الأعمال التاريخية، ودي بتنقصنا الحقيقة، في مصر أنا بشوف الأعمال التاريخية بتنقصنا، عشان نوثق التاريخ للأجيال الجاية، مش كل الأجيال مهتمة بالثقافة والقراءة، لكن كل الأجيال بتشوف الدراما والتلفزيون والسينما".

وأضافت: "أول حضارة في العالم والكون، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الفرعوينة، كمان أول امرأة تحكم في التاريخ، فرعونية، الملكة حتشبسوت، كان نفسي أقدمها زمان في عمل، بس خلاص بقى يعني تعبت ويئست".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، مع النجوم منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وغيرهم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.